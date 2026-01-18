Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin önemli merkezlerinden Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yarıyıl tatili boyunca otobüs seferleri düzenleyecek.

Tatil süresince her gün gerçekleştirilecek seferlerle, kayak tutkunları ve doğaseverler için çift yönlü ulaşım imkânı sağlanacak. Otobüsler, saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi önündeki otobüs durağından hareket edecek. Gün boyu kayak ve doğa keyfi yaşayan vatandaşlar için dönüş seferi ise saat 15.00’te Yedikuyular Kayak Merkezi’nden yapılacak.

Uygulama sayesinde vatandaşlar, özel araç kullanmadan konforlu ve güvenli şekilde kayak merkezine ulaşabilecek. Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetle kış turizmini desteklemeyi ve yarıyıl tatilinde ailelerin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.