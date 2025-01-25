Şehirde yalnızca 13 kilometre mesafede bulunan ve 2 bin 300 metre rakımda yer alan tesis, kış turizmine olan ilgiyi bir kez daha gözlere serdi.

Kahramanmaraşlılar kadar çevre illerinden gelen vatandaşların da tercih ettiği Yedikuyular, kayak pistleri, karla kaplı doğal güzellikleri ve konaklama olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Hafta içi ve hafta sonu aileler ve kayak tutkunları, karın keyfini çıkarma fırsatı buldu.

Tesisler, güvenlik önlemleri, modern tesisleri ile yalnızca Kahramanmaraş'ın değil, bölgedeki en gözde kış turizmi merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla kış turizmi konusunda Kahramanmaraş'ı bir cazibe merkezi haline getirmeyi sürdürüyor.