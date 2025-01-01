Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 Ocak-Aralık döneminde YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 223 lira 14 kuruş ile 580 lira 92 kuruş arasında değişecek.

Öte yandan, EPDK tarafından, İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildiriminin ilgili maddesinin son cümlesinin "Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri kapsamında kabul öncesi test üretimlerinin uzlaştırma hesaplarına dahil edilmesi durumunda bu madde hükümleri uygulanmaz." şeklinde düzeltilmesine karar verildi.