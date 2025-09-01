20 Temmuz'da başlayan Adli Tatil, 31 Ağustos'ta sona erdi ve 1 Eylül itibariyle Türkiye Genelinde yeni adli yıl başladı.

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte Avukatlar, 1 Eylül'de Mahkeme salonlarına geri döndü.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem soruşturmaları kapsamında yoğun bir adli süreç geçirildiğini dile getirdi.

Ayrıca Başsavcı Tiryaki konuşmasında Kahramanmaraş adliyesinin vatandaş odaklı çalışmalarından da bahsederek vatandaşlara adliyenin sıcak yüzünü göstermeye çalıştıklarını ifade etti.

Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken ve Baro Başkan Av. Mehmet Kaan Kır da yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.

Törene, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Ak Parti Ve Mhp Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Zuhal Karakoç Dora, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilgililer katıldı.