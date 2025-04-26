Büyükşehir Belediyesinin hizmet filosuna kazandırılan araçların ilk etap teslim töreni gerçekleştirildi. Başkan Görgel, “Otobüs, pikap ve servis olmak üzere 48 hizmet aracının teslimini gerçekleştiriyoruz. 90 aracımız daha gelecek. Bu yıl içerisinde 138 aracı filomuza dahil etmiş olacağız. Hizmet filomuza kazandırdığımız bu araçlar ortalama 24 ayda maliyetlerini amorti edecek. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve şehrin dört bir yanında yürütülen çalışmalara hız kazandırmak amacıyla araç filosunu güçlendiriyor. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törende; otobüs, pikap ve servis araçlarından oluşan 48 yeni aracın teslimi gerçekleştirildi. Törene; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Şehrimize 6 Milyar TL’nin Üzerinde Yatırım Yaptık”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldiği 12 aylık süre içinde Kahramanmaraş’a 6 Milyar TL’nin üzerinde yatırım kazandırdıklarını vurguladı. Görgel, “İlk günden itibaren kaynaklarımızı verimli kullanarak, bakanlıklarımızdan destek alarak şehrimizi daha da yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bugün de hizmet filomuza kattığımız araçlarımızın ilk etap teslim töreni için bir aradayız” dedi. Yeni araçlarla birlikte hizmet kalitesini artıracaklarını belirten Görgel, teslim edilen 48 aracın yanı sıra sipariş süreci devam eden ve yapım aşamasında olan araçlarla toplamda 138 yeni aracı şehrin hizmetine sunacaklarını açıkladı. “90 aracımız daha gelecek. Bu araçlar toplu taşımadan çevre korumaya, yol yapımından sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda kullanılacak” diyen Görgel, araçların ortalama 24 ayda maliyetini amorti edeceğini söyledi.

“Türkiye’nin En Büyük Altyapı Şantiyesi Kahramanmaraş’ta”

Kahramanmaraş’ın deprem sonrası ayağa kalkma sürecine de değinen Başkan Görgel, şehirde Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyesini kurduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü altyapı çalışmalarının toplam bedelinin 15 Milyar TL’yi aştığını vurgulayan Görgel, “Kısık Barajı’nın yapımı sürüyor. Şehir merkezimize su sağlamak amacıyla Kılavuzlu’dan Ayvalı Barajı’na su ulaştırmak için çalışmalara başladık. Pazarcık bölgesine Helete’nin suyunu taşıyoruz. Afşin, Ekinözü, Nurhak, Elbistan, Pazarcık, Çağlayancerit, Türkoğlu ve Andırın ilçelerimizde de tarihimizin en büyük altyapı yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, şehrimizin 100 yıllık altyapı geleceğini garanti altına almak” dedi.

“Üstyapı Yatırımlarıyla Şehir Daha da Güçlenecek”

Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı projelerine hız vereceklerini söyleyen Görgel, sosyal donatı alanlarının artırılması, ulaşım projeleri ve kültürel yatırımlar konusunda da önemli adımlar attıklarını belirtti. “Söz verdiğimiz raylı sistem projemizin master plan çalışmalarına başladık. Bu, benim de kişisel hayalim olan büyük bir proje. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bu konuda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Dönemimiz içinde projeyi başlatmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Görgel ayrıca stadyum projesinin de bakanlığa teslim edildiğini ve kısa sürede sonuç alınmasının beklendiğini duyurdu. Şehir genelinde spor alanlarının artırılması, kültür varlıklarının restore edilmesi ve sosyal destek projelerinin genişletilmesi yönünde çalışmaların da hızla devam edeceğini vurguladı.

“Kahramanmaraş Daha İyisini Hak Ediyor”

Konuşmasının sonunda Kahramanmaraş’ın her alanda daha iyi hizmetlere layık olduğunu dile getiren Görgel, “Bu millet, bu şehir, her bir hemşehrim daha iyisini hak ediyor. İnşallah bizler de hep birlikte el birliğiyle bunu gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş’ı her alanda örnek bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Debgici: “Yeni Kahramanmaraş’ın Yeni Hizmet Araçları”

Programda söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediyesinin hizmet filosuna katılan araçların hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni Kahramanmaraş oluşurken hizmet kalitesinin artırılması son derece önemli. Bu araçlar sadece şehrimize değil, geleceğimize de yatırımdır. Ayrıca araçların çevre dostu olması da zamanımızın ruhuna uygun, çok anlamlı bir adım” ifadelerini kullandı.