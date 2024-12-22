Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise Türkiye'nin tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret önümüzdeki hafta netleşecek.

2025 yılı boyunca uygulanacak olan asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

KOMİSYON BU GÜNE KADAR ÜÇ TOPLANTI YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek.

SON TOPLANTININ SALI VEYA ÇARŞAMBA OLMASI BEKLENİYOR

Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

GÖZLER İŞVERENİN TEKLİFİNDE

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından gözler, işverenin teklifine çevrildi.

Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

OLASI ZAM SENARYOLARI

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

Yüzde 17,5 zamla net 19 bin 977,35 lira

Yüzde 21,5 zamla net 20 bin 657,43 lira

Yüzde 30 zamla net 22 bin 102,62 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 952,70 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 41,5 zamla net 24 bin 57,83 lira

Yüzde 44 zamla net 24 bin 481,88 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira