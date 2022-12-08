Önceki dönem Fatih Öztürk'ün başkanlık ettiği koltuğa kongre ile avukat Berkay Özdemir geldi.

Siyasete iyi parti gençlik kollarında başlayan ve gençlik kolları başkanlığı sonrası parti içinde sağladığı güvenle kısa sürede kentin metropol ilçesi Dulkadiroğlu'nu emanet edilebilecek azmi gösteren avukat Berkay Özdemir kent siyasetine yeni bir heyecan kattı.

Kongrenin ardından partilileri ve sevenleri ile Dulkadiroğlu ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan Özdemir burada kendisini destekleyen partililerine teşekkür ederek Kahramanmaraş için hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza söz veriyoruz dedi.