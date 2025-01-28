Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından hızla yükselen projelerden biri olan 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin hemen yanında inşa edilen hastaneye erişimi sağlayacak 20 metre genişliğindeki yeni yolun yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kazı, dolgu ve zemin hazırlıkları yoğun bir tempoda devam ediyor. Güney Bağlantı Yolu’nu hastaneye bağlayacak olan bu yeni güzergâh, hem trafik akışını rahatlatmayı hem de bölge halkının sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

“Tüm Çabamız Hemşehrilerimiz İçin”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayacak yol çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “Depremlerin ardından şehir olarak yeniden ayağa kalkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, şehrimizin sağlık altyapısı açısından çok önemli bir yatırım. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu hizmete kolayca ulaşmasını sağlamak için yeni bir yol inşa ediyoruz. Güney Bağlantı Yolu’ndan hastaneye bağlanacak olan 20 metre genişliğindeki bu güzergâh, modern ve güvenli bir ulaşım imkânı sunacak. Kazı, dolgu ve zemin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Tüm çabamız, halkımıza daha iyi bir yaşam sunmak için” cümlelerini kaydetti.