Tahminlere göre Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Balıkesir, Çorum, Ordu ve Giresun çevreleri yağışlı geçecek. Ayrıca Kırklareli’nin doğu kesimleri de yağıştan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.

Kar Beklentisi Var

Yeni haftada özellikle iç ve yüksek kesimler için kar uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Ankara’nın kuzeydoğusunun yüksek bölgeleri ile Kütahya, Eskişehir, Kayseri ve Bolu’da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara’nın kuzeydoğusu ve çevre illerde karla karışık yağmurun ardından kar geçişleri yaşanabileceği belirtildi.

Kuvvetli Yağış ve Don Uyarısı

Yağışların Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Öte yandan gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve sis görülebileceği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, sürücüleri buzlanma ve sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yağışlı bölgelerde yaşayan vatandaşların da ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.