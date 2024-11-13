Kahramanmaraş’ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrasında başlatılan kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmaları, şehrin yeniden inşasını hızla sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda 7/24 yürütülen projeler kapsamında modern ve güvenli yaşam alanları inşa ediliyor. Depremin yarattığı yıkımın ardından, vatandaşlara daha sağlam yapılar sunmak amacıyla hızla hayata geçirilen projeler, kentin çehresini yeniden şekillendiriyor.

Şehir genelinde devam eden çalışmalarla yeni binalar yükselmeye başladı. Depreme dayanıklı, modern mimari standartlara uygun olarak inşa edilen bu yapılar, hem güvenlik hem de estetik açıdan şehrin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Bakanlık koordinesinde titizlikle sürdürülen bu projeler, şehir sakinlerinin güvenle yaşayabileceği alanlar oluşturmak amacıyla planlandı.