Kahramanmaraş'ın önde gelen otomotiv firmalarından Sarpel Otomotiv, Chery markasının yeni model araçlarını düzenlenen törenle sahiplerine teslim etti. Sarpel Otomotiv Chery Bayisi önünde yapılan törende, gelişmiş teknolojik donanımları ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Chery modelleri, araç sahipleriyle buluştu. Araçlarını teslim alan müşteriler, Chery’nin sunduğu konfor, güvenlik ve performanstan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sarpel Otomotiv Satış Müdürü Aydın Tolga Feroğlu, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, "Bugün beş müşterimize araçlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece satışta değil, servis hizmetlerimizle de müşterilerimize en kaliteli deneyimi sunma gayreti içindeyiz," ifadelerini kullandı.