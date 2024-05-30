2024-2025 Sezonunda TFF 3. Lig’de Mücadele Edecek Olan Kahramanmaraş İstiklal Spor, Yeni Sezon İçin Şampiyonluk Hedefiyle Güçlü Bir Yapılanmaya Giriyor. Bu Kapsamda Düzenlenen Lansman Gecesi, Büyük İlgi Ve Heyecan Uyandırdı.

Şairler Tepesi’nde Gerçekleştirilen Bu Özel Geceye; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş İstiklal Spor’un Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Şehrin Önde Gelen İş İnsanları Katıldı.

Gecede, Yeni Yönetim Kurulunun Gelecek Hedefleri Doğrultusunda Hazırladığı Projeler Şehir Yönetimine Tanıtıldı.

Burada Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer Sporun Ve Sporcunun Her Zaman Destekçisi Olduklarına Dikkat Çekti.

Kahramanmaraş İstiklal Spor Başkanı Ahmet Gaffar Akarca Kahraman Kentin Artık Spor Alanında Çok Önemli Yerlere Geleciğini İfade Etti.