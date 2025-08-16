Kahramanmaraş’ta soğuk kış günlerine hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşların merakla beklediği 2025-2026 sezonu odun ve kömür fiyatları belli oldu.

Açıklanan fiyat listesi, özellikle soba ve şömine kullanan vatandaşların kışlık yakacak bütçelerini planlamasında belirleyici olacak.

Şehirde en çok tercih edilen meşe odunu için hem soba hem de şömine kullanımına göre fiyatlandırma yapıldı.

Buna göre meşe odununun ton fiyatı 7.200 TL, çuval fiyatı ise 250 TL olarak belirlendi.

Öte yandan küçük ateş yakımları ve mangal gibi farklı ihtiyaçlarda kullanılan tahta parçalarının fiyatı da açıklandı. Tahta parçasının ton fiyatı 6.600 TL, çuval fiyatı ise 120 TL olarak satışa sunulacak.

Açıklanan yeni fiyatların, kış öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşların bütçe planlamasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.