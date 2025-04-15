KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi öncülüğünde, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğiyle "Yeniden Gelişen Kahramanmaraş" konferansı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentin yeniden yapılanma sürecine katkı sunmayı amaçlayan konferansa, 9 ülkeden uzmanların da aralarında bulunduğu 50 yerli ve yabancı bilim insanı, mimar ve şehir planlayıcıları katıldı.

Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının depremde ağır yıkımlar yaşayan Kahramanmaraş'ın yeniden planlanmasına yönelik vizyon geliştirmek olduğunu söyledi.

Konferansa yurt dışından katılan mimar, şehir plancısı ve bilim insanlarının, geçmişte büyük afetler yaşamış kentlerin yeniden inşa süreçlerinden edindikleri deneyimleri paylaşacaklarını belirten Özdoğan, katılımcılarla kentin sağlıklı, güvenli olması, insanlarının mutlu yaşayabilmesi, kendi kimliğini ortaya koyabilmesi ve kültürünü sürdürebilmesi konularının ele alınacağını anlattı.



Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Emre Kaçamaz ise etkinliğin kente katkı sunmasını temenni ederek, konferansın Kahramanmaraş'a hayırlı olmasını diledi.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ile ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.