Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentin yeniden yapılanma sürecine katkı sunmayı amaçlayan konferansa, 9 ülkeden uzmanların da aralarında bulunduğu 50 yerli ve yabancı bilim insanı, mimar ve şehir planlayıcıları katıldı.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ile ilgililer katıldı.

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan katılımcılar Kahramanmaraş’ın bu tür konferanslara ihtiyacı olduğunu ifade ederek kentin gelişimi noktasında düzenlenen bu etkinliklerin çok faydalı olduğunu ifade ettiler.