Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Da Kahramanmaraş'ta Partisinin 2. Olağan Kongresi'ne Katıldı.
Kongrenin Açılış Konuşmasını Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Dere Yaptı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki Kongrede Yaptığı Konuşmada, Partisinin Üye Ve Katılımlarla Hızla Büyüdüğünü Anlattı.
Genel Başkan Erbakan Konuşmasında Ülkenin İyi Durumda Olmasının İktidarın Başarılı Olmasından Milli Görüş Olarak Mutlu Olacaklarını Dile Getirdi.
Kongre sonunda mevcut il başkanı Mehmet dere yeniden başkan seçilirken solan çıkışında vatandaşlara genel başkan Erbakan ve beraberindekiler tarafından aşure ikram edildi.