Sergi açılışı KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, İl Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayça Çetiner ve çok sayıda sanatseverin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.
Sergi açılışında Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ali Koç ‘Yer Değil’ adlı sergi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Koç serginin Anadolu kültürlerinin tarihsel figürleriyle çağdaş sanatın kare formlarının günümüz küresel sorunları temelinde bir kompozisyon halinde değerlendirildiğini söyledi.
Sergi KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sanat Galerisinde 14-24 Kasım 2022 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açıktır.