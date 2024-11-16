Birincilik ödülünü enerji krizinin ve su kıtlığının yaşandığı bir dünyada susuzluğa dikkat çeken kısa filmi ile Yapımcı Yönetmen Selim Uyar’ın “Mustafa Abi’de Su Var” isimli filmi kazandı.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında dereceye girenlere ödülleri Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sinema Salonunda takdim edildi.

Anadolu Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne, katılım sağlayan gençlere ve Jüri üyelerine teşekkür etti. Burhan, Gençlerimizin gözünden Anadolu Kültürü, tarihi ve sosyal mesajların konu edildiği proje ile medya ve sinema sektörüne ilişkin gençlerin yönlendirilmesi açısından bu tür projelerin önemine değindi.

Sinop Milletvekili Nazım Maviş Kısa film yarışmasına katılan tüm gençleri tebrik etti. Maviş, dereceye giren yapımcı, yönetmen ve emeği geçenleri tebrik ediyorum dedi.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise Anadolu Yayıncılar Derneğinin gerçekleştirdiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen bu projenin gençlerin bakış açıları, ufuklarının gelişmesi, Anadolu tarihi, kültürü, tanıtımının yapılması ve sosyal mesajların önemine değinerek, dereceye girenleri tebrik etti.

Dereceye giren filmleri belirleyen jüri üyeleri, Gazeteci Yazar - Zafer Şahin, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Radyo, Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi DOÇ. DR. Nuray Hilal Togan Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Ahu Özyakup, Kültür Sanat editörü Neşem Yaşar ve Millet Haber Ajansı Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır’a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Anadolu’da yerel basında mesleklerini idame ettiren gençlerimizin sinema ve belgesel yapımlarına yönlendirilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı, tarih turizm alanlarında yapacakları çalışmalarla yerelde kültür turizm ve tarihi alanların tanıtımına katkı sağlanması amacı ile gerçekleştirilen Kısa film yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



Birincilik ödülünü enerji krizinin ve su kıtlığının yaşandığı bir dünyada susuzluğa dikkat çeken kısa filmi ile Yapımcı Yönetmen Selim Uyar’ın “Mustafa Abi’de Su Var” isimli filmi kazandı. Birincilik ödülü olarak katılımcıya 50 Bin TL ödül takdim edildi.



İkincilik Ödülünü Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkan belgesel film, bağımlılık yapan maddelere karşı bireyin merakını sorgulayan, Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken, yapımcılığını Feyzi Baran’ın yönetmenliğini Cemre Tatar’ın yaptığı “Hatırla” filmi kazandı. İkincilik ödülü olarak katılımcıya 40 Bin TL ödül takdim edildi.



Kısa film Yarışmasının üçüncülük ödülünü, bir kağıt toplayıcısının hayatından kesitler ve sosyal içerikli mesajlar verilen Kon TV yapımcılığında senaryosunu Serhan Doğan’ın yazdığı, Yönetmenliğini Esat Yıkıcı’nın yaptığı “Kartondan Evler” kısa filmi kazandı. Üçüncülük ödülü olarak katılımcıya 30 Bin TL ödül takdim edildi.