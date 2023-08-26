Özellikle Altının Onsunun Bin 915 Dolar Seviyelerine Kadar Gerilemesi, İç Piyasadaki Altın Fiyatlarında Da Düşüşe Yol Açıyor.

Kuyumcu Enes Karaoğla Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrasında Döviz Kuruna Bağlı Olarak Tekrar Düşüş Yaşadığını Kaydetti.