KASKİ Genel Müdürlüğünce Onikişubat’ın Yavşanova Mahallesi’nde başlatılan içmesuyu çalışmaları hızla sürüyor. Yaklaşık 4 kilometrelik yeni içmesuyu hattıyla Yavşanova’nın içmesuyu sorunu çözüme kavuşturulacak.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında üstyapıdan ulaşıma, yeşil alandan sosyal donatılara kadar tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha dayanıklı ve modern altyapı için de çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan 10 Milyar TL’lik maddi destekle bir yandan depremde zarar gören altyapı hatları onarılırken bir yandan da yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının imalatı sürüyor. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler Onikişubat’a bağlı Yavşanova Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.