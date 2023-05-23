Rize-Artvin Havalimanı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun ‘Kısa Menzilli Balistik Füze’ (SRBM) sisteminin ikinci test atışı yine bu bölgeden gerçekleştirildi.

Tayfun'un ilk olarak 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda test atışı yapılmıştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, sosyal medya hesabından test atışına ilişkin paylaşımında, "TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi

Menzili 561 kilometre

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl kasım ayında Tayfun'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı.

Balistik füzeler neden önemli?

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.