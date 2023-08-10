Herkesin sevdiği, mutfak ve yemeklerden eksik etmediğimiz yeşil biberin faydaları göz dolduruyor.

Özellikle sabah kahvaltısında yeşil biber tüketmek, kanserden kış hastalıklarına kadar birçok derde deva oluyor.

Yeşil biberin içerisinde yer alan faydalı mineraller sayesinde, yazdan çıkan vücudunuz kışa daha sağlam hazırlanacak.

Biberin faydalarını tek tek okuduktan sonra, sabah kahvaltınızda yanınızdan eksik hissetmeyeceksiniz.

İşte yeşil biberin faydaları!

- Güçlü bir antioksidandır.

- Kolon kanseriyle savaşır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Yaşlanmayı geciktirir.

- Kış hastalıklarından korur.

- Zayıflayan kemikleri güçlendirir.

- Stres ve depresyonu azaltır.

- İçerisindeki K vitamini sayesinde kanamaları durdurur.

- Mandilan ve portakalandan daha fazla C vitamini barındırır.

- İçerisindeki A vitamini göz sağlığı için faydalıdır.

- Cilde iyi gelir ve yaraların kapanmasını sağlar. Cilt yüzeyindeki lekeleri temizler.

- Hafızayı güçlendirir. Beyin hastalıklarının önüne geçer.

Yeşil biberin besin değeri

1 adet yeşil biber yaklaşık olarak 18 kalori (kcal) değerinde enerji içermektedir. 1 adet yeşil biber içeriğindeki besin değerleri 0.09 gr yağ, 0.9 gr protein ve 4.3 gr karbonhidrat olarak ölçülmüştür.