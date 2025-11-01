İstanbul Şişli’de dün trajik bir kaza yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar, bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çağlar’ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Engin Çağlar, kariyeri boyunca birçok Yeşilçam yapımında rol aldı. Oyuncunun unutulmaz projeleri arasında “Kadın Değil Baş Belası”, “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber” ve “Rüyalar Gerçek Olsa” gibi filmler yer alıyor.

1960’lı ve 70’li yılların Yeşilçam’ında büyük bir iz bırakan Engin Çağlar, hem sinema hem de televizyon projeleriyle Türk sanat dünyasında derin bir etki bıraktı. Sevenleri ve sinema camiası, usta oyuncunun kaybı karşısında büyük bir üzüntü yaşıyor.