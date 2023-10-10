Yeşilçam'ın usta yönetmenlerinden Metin Erksan, 10 Ekim 2023 tarihinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Erksan, "Sevmek Zamanı", "Kuyu", "Kuyucaklı Yusuf" gibi unutulmaz filmlere imza atmıştı.

Erksan, 1939 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, 1960 yılında yönetmenliğe başladı. İlk filmi "Sevmek Zamanı" ile büyük başarı elde etti. Film, 1961 yılında Berlin Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"nü kazandı.

Erksan, 1960'lı ve 1970'li yıllarda "Kuyu", "Kuyucaklı Yusuf", "Yaban", "Susuz Yaz" gibi filmlerle Türk sinemasında önemli bir yere sahip oldu. Filmleri, gerçekçiliği ve toplumsal eleştirisiyle dikkat çekti.

Erksan, 1980'li yıllardan itibaren daha az film çekti. Son filmi "Babam ve Oğlum" 2005 yılında vizyona girdi.

Erksan'ın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Usta yönetmene, sanat camiasından birçok isim taziye mesajı yayınladı.

Metin Erksan'ın en önemli filmleri: