Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi, sosyal sorumluluk kapsamında anlamlı bir projeye imza attı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi'nde kayıtlı 100 çocuk, Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'nde ağırlandı. Etkinlik boyunca çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de çeşitli hediyelerle mutlu oldu.

Projeye, Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı İlknur Görgel ve Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran da katılarak çocuklarla yakından ilgilendi.

Burada konuşma yapan İlknur Görgel, “Bu tür etkinliklerde, sunulanın mutlu olmasının katkıları gibi, bizlerin de daha yakın gösteriler kurmasına vesile oluyor. Desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Çocuklar için düzenlenen etkinlikler arasında eğitici ve eğlenceli aktiviteler yer alırken, Kahramanmaraş Eğitim Merkezi personeli tarafından çeşitli hediyeler taktim edildi.

Program sonunda Aksu Habere konuşan Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı İlknur Görgel, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yetim Koordinasyon Merkezi ile ortak yürüttüğümüz çalışma kapsamında bu merkezde kayıtlı 100 çocuğumuza ulaştık diyerek Projede emeği geçenlere teşekkür etti.