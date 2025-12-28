Kahramanmaraş’ta Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kış şartları etkisini artırdı. Kent genelinde hava sıcaklıkları düşerken, özellikle yüksek kesimler ve kuzey ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji verilerine göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Geceleri soğuk daha sert hissedilirken, yılın son günlerine doğru kar yağışı ihtimali güçleniyor. Yetkililer, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Soğuk hava özellikle Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkisini artıracak. Bu bölgelerde sıcaklıkların 3–4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Güney ilçelerde ise hava biraz daha ılık olacak, sıcaklıklar 7–9 derece civarında seyredecek.

Rüzgâr Etkisini Artıracak

Rüzgârın günün ilerleyen saatlerinde yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatıdan sert esmesi bekleniyor. Özellikle Göksun ve Andırın çevresinde rüzgârla birlikte hissedilen sıcaklıkların daha da düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşların kış şartlarına uygun tedbirler alması istendi.