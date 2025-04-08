Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri öncesinde yıkılan ve kamuoyunda "Dünyanın en saçma binası" olarak bilinen Özel İdare İş Merkezi’nin yerine iş hanı inşaatı başladı.

1994 yılında inşa edilen ve sıra dışı mimarisiyle dikkat çeken yapı, Google aramalarında da “dünyanın en saçma binası” ifadesiyle öne çıkmıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından depremlerden önce yıkımı gerçekleştirilen binanın bulunduğu alanda, yeni bir iş hanı projesi hayata geçiriliyor.

Toplam 3 katlı olarak planlanan yapının, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Küçük esnafa yönelik ofis ve dükkânların yer alacağı projede, çevre düzenlemesi ve otopark alanı da bulunacak.