6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki 9 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında yaşanan kazada, operatör Akyürek enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Baba Ocağında Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Genç operatör için Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’ndeki babaevinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Akyürek’in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ömürcan Akyürek’in naaşı, mahalledeki aile mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.

Genç Yaşta Hayatını Kaybetti

Bekar olduğu öğrenilen Ömürcan Akyürek’in ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Deprem sonrası yürütülen yıkım çalışmalarında görev yapan Akyürek'in kazada hayatını kaybetmesi, iş güvenliği ve yıkım prosedürlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.