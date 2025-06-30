Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi’nde yapımı yeni tamamlanan deprem konutlarında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Henüz yerleşim süreci devam eden konutlardan birine giren yılan paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sıcak hava koşullarının da etkisiyle çevredeki doğal alanlardan geldiği tahmin edilen yılan, bir binanın zemin katına girdi.

Konutta inceleme yapan vatandaşlar, yılanı fark edince durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla yılanı yakalayarak güvenli bir şekilde doğaya saldı.