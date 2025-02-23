İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak- 20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlali ile ilgili 848 bin 766 işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarında aşırı hızın yol açtığı acı kayıplara dikkati çekmek amacıyla bir video da paylaştı. Yayınlanan videoda, hız sınırına uymanın önemi vurgulandı ve vatandaşlara bu konuda duyarlılık çağrısı yapıldı.

Videoda, "Ülkemizde sadece 1 günde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında kaç canımızı yitiriyoruzdur sizce?" sorusuna vatandaşların verdiği yanıtlara yer verildi.