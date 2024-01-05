Sakarya’da aranıyordu Kahramanmaraş’ta yakalandı Sakarya’da aranıyordu Kahramanmaraş’ta yakalandı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Nurhak Devlet Hastanesinin yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Karaçar Mahallesi'nde 6 bini kapalı olmak üzere 15 bin metrekare alanda hastanenin inşasına başlandı.
52 yatak kapasiteli planlanan hastanede, 16 poliklinik, 11 yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane, 2 diş polikliniği ve 2 diyaliz merkezi olacak.
Nurhak Kaymakamı Oray Güven, yapımı süren hastanenin depreme dayanıklı olması için 453 fore kazıkla (inşaat yüklerinin sağlam zemin ile buluşmasını amaçlayan sistem) güçlendirildiğini ve çelikten yapıldığını anlattı.
 

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt