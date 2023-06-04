Yılmaz Tunç kimdir?

Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971 tarihinde Ulus, Bartın’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı,

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur. Halen AK Parti grup başkanvekilidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.[1] 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine de yeni Adalet Bakanı [2] olarak görevlendirilmiştir.