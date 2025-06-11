Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kültürel mirasın korunması ve toplumsal hafızanın canlı tutulması amacıyla hazırlanan “Yitik Miras” adlı kısa belgeselini kamuoyuyla paylaştı.

Gelecek Tasarımcıları Kulübü tarafından hazırlanan belgesel, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ÜNİDES 2024-2025 destek programı kapsamında hayata geçirildi. Kültürel çeşitliliği, toplumsal uyumu ve geçmişten bugüne taşınan değerleri merkezine alan çalışma, izleyicilere Kahramanmaraş’ın zengin kültürel dokusunu etkileyici görseller eşliğinde sunuyor.

Belgesel, sadece kaybolmaya yüz tutmuş miraslara dikkat çekmekle kalmıyor; aynı zamanda bu mirasların gelecek kuşaklara aktarılmasında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bu tür projelerle şehrin kültürel kimliğini canlı tutmayı ve genç nesilleri tarihsel değerlerle buluşturmayı hedefliyor. "Yitik Miras", bu misyon doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.