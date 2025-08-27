Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 1000’e girerek önemli başarı elde eden öğrenciler ve ailelerini Şairler Tepesi’nde düzenlenen özel programda bir araya getirdi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden biri olan Pusula Maraş’ın tanıtım filmi ile başladı.

Ardından dereceye giren öğrenciler kendilerini tanıtarak hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Program protokol üyelerinin selamlama konuşmaları ile devam etti.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından öğrencilere hediyeler takdim edildi. Program, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.