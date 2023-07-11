Yabancı dil puanı ile girilecek bölümler için geçilmesi gerekli olan sınavlardan birisi YÖKDİL.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

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ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, başvurular 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Başvuru yapılacak noktalar
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Ayrıntılar kılavuzda yer alıyor
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 kılavuzunda yer alıyor.

Kılavuz ÖSYM'nin sitesinde
Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.