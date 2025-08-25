Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, otogar karşısında yürütülen yol çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, yatay sondaj makinesiyle yapılan çalışma esnasında yaşandı. Çukurda kürekle çalışan 28 yaşındaki Abdulmelik Turan, yolun aniden çökmesi sonucu toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak yapılan titiz çalışmada, işçi göçük altından yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Turan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bitlis nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili emniyet güçlerince soruşturma başlatıldı.