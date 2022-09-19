Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol genişletme çalışmaları yapılarak mahallenin ulaşımı kolaylaştırıldı. Çiçekli Mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden oldukça memnun kaldıklarını belirterek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür ettiler.

Mahalle Muhtarı Mustafa Salan yapılan hizmetlerden mahalleli olarak çok memnun kaldıklarını belirterek şunları söyledi. "Yaklaşık 50 yıldır bu sorununuz vardı, sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı ve Ak Parti Andırın İlçe Başkanı Kadir Kayıran'a teşekkür ediyoruz. Sayın başkanımızı mahallemize davet ediyoruz. Tek bir sorunumuz kaldı, çok tehlikeli ve kaza olan 30 metrelik bir Viraj kaldı, bu sorunu da çözeceğinden eminiz, kendisine ve ekibine mahallem adına çok teşekkür ediyorum." Dedi.