Bolu'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.
TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple devrildi.
İhbarların üzerine olay yerine çok sayıda; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
3 ölü, 16 yaralı
Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.