Bolu'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.

TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple devrildi.

İhbarların üzerine olay yerine çok sayıda; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

3 ölü, 16 yaralı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.