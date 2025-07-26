Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda Korkutan Kaza!

Mersin’in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.T. (40) idaresindeki yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkiinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 9’u çeşitli yerlerinden yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.