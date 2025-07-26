Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda Korkutan Kaza!

Mersin’in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.T. (40) idaresindeki yolcu otobüsü, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkiinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 9’u çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.