Otobüs kavgası bu kez Antalya'da ortaya çıktı

2 Mayıs'ta Alanya ilçesi Oba Mahallesi’nde bir halk otobüsünde meydana gelen olayda, halk otobüsü şoförü ile emekli olduğunu söyleyen yaşlı bir kadın yolcu arasında ulaşım ücreti konusunda tartışma çıktı.

Otobüse binen yaşlı kadının emekli kartının işlem yapmaması üzerine şoför para talep etti.

Kadın emekli olduğunu söyleyince şoför, "Tamam teyze geç arkaya otur, teyzeme yer verin" dedi.

Kadın yolcu ilerlerken hakaret etti, şoför sinirlendi

Kadın arka tarafa doğru yürürken iddiaya göre haraket içerikli sözler söyledi. Bunun üzerine sinirlenerek kadından aşağı inmesini isteyen şoför, "Ben şerefi senden öğrenmeyeceğim. Burada yüz tane insan para veriyor. Kartın çekmiyorsa para vereceksin. Şerefsiz demek ne demek. Her gün bedava otobüse biniyorsunuz. Terbiyesizlik yapma" diyerek elindeki kağıt paraları fırlatıp, "İn aşağı" dedi.

Diğer yolcular araya girdi

Dakikalarca süren tartışma otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

Tartışma anı araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerası ve aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüse bindikten sonra şoför ile yaşlı kadın yolcu arasında sözlü tartışmanın yaşandığı anlar yer aldı.