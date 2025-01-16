İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kaldırımda yürüdüğü esnada cebindeki kredi kartını yere düşüren Orgun Eyüpoğlu isimli vatandaş, markete gidip alışveriş yaptığı esnada kartının olmadığını fark etti.

Cep telefonuna bakan Eyüpoğlu, kartıyla alışveriş yapıldığı bildirimini görünce iş yerine doğru ilerledi.

DAKİKA FARKIYLA KAÇIRDI

İş yerine giden adam, kartı kullanan kadını dakika farklı ile kaçırdı.

Adam iş yerinde veresiye borcunu ödediğini öğrenince şoke oldu.

"VERESİYE BORCUNU TEMASSIZ ÖZELLİĞİNİ KULLANARAK KAPATIYOR"

Yaşadığı durumu anlatan Orgun Eyüpoğlu, şunları söyledi:

Çocuğumu okula bıraktıktan sonra kredi kartımı düşürmüşüm. Kredi kartımı bir bayan buluyor ve alışveriş yapıyor. Markete giden şahıs daha sonra bu giyim mağazasına gelip, veresiye borcunu temassız özelliğini kullanarak kapatıyor. Buraya geldiği zaman normalde her zaman geldiğinden farklı şekilde gelmiş. Ben markete gidip alışveriş yaptım, o esnada kartımın olmadığını fark ettim. Benimle alışveriş yapılan yerler çok yakın, ben takip ettim ama yakalayamadım. Kartımı iptal ettirdim, polisler de geldiler, kartımı bırakmasını bekledim ama dönüş olmadı.

"BENİM BİLDİĞİM SAĞLAM BİR MÜŞTERİM SÜREKLİ BORCUNU ÖDÜYOR"

Veresiye borcunun ödendiği işletmenin sahibi olan Nimetullah Aksoy ise, "Benim bildiğim sağlam bir müşterim, sürekli borcunu ödüyor gelip. Sabah geldi borcunu ödeyeceğini söyledi 630 TL borcu vardı, kartla ödeyeceğini söyledi ben de tamam dedim. Aradan 10 dakika geçmeden bu arkadaş geldi. Benim normalde sürekli müşterim ben hiç şüphelenmedim, hava soğuk diye ben yüzünü atkıyla örttüğünü düşündüm." ifadelerini kullandı.

KAMERALARA YANSIDI

Kadının veresiye borcunu ödediği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.