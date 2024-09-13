Maraş işi oyma sandık hediye edilen Erbakan, daha sonra beraberindekilerle Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ziyareti yaptı.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ve Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca'yı da makamlarında ziyaret eden Erbakan, ilçelerde esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Erbakan, daha sonra Türkoğlu ilçesinde özel bir restoranda düzenlenen teşkilat buluşmasında partililere hitap etti.

Erbakan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, seçimlerde partilerine verilen destekler için Kahramanmaraş halkına teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu