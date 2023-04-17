Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik yurt içi ve dışındaki seçmen sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Yurt içinde seçmen sayısının 60 milyon 697 bin 843 olduğunu ve bunun yüzde 50,6'sına karşılık gelen 30 milyon 710 bin 790'ını kadınların oluşturduğunu belirten Yener, seçmenlerin yüzde 49,4'ünü oluşturan 29 milyon 987 bin 53 de erkek seçmen bulunduğunu bildirdi.

Yener, seçimlerde yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmenin daha ilk kez oy kullanacağını bildiren Yener, "Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir." dedi.

191 bin 884 sandık kurulacak

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulu kurulacağını ve 421 ilçede kurulacak seyyar sandıklarda 6 bin 215 seçmenin oy kullanacağını aktaran Yener, şöyle devam etti:

"Ayrıca cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172'dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulmuştur. Yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 98 seçmenin 1 milyon 595 bin 158'i kadın seçmen. Bu, yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,7'sine tekabül etmektedir. Ayrıca yurt dışında 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen bulunuyor. Yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 53,3'ünü erkek seçmenlerimiz oluşturuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 277 bin 646'dır. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacak. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak. Yurt içi ve dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır."

"Seçmen sayılarına ilişkin veriler paylaşılmaya başlandı"

Yener, yurt içi ve dışı seçmen sayıları, seçmen bilgi kağıtları, seçmen listelerinin siyasi partilerle 15-16 Nisan itibarıyla SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden paylaşılmaya başlandığını aktardı.

Basılacak oy pusulalarına yönelik kamuoyunda birtakım yorumların yapıldığını hatırlatan Yener, şöyle devam etti:

"Az önce vermiş olduğumuz veriler, 2839 sayılı yasanın 27'inci maddesinde düzenlemeler öngörüldüğünde, birleşik oy pusulaları 390, 410, 720'lik paketler halinde köylere, mahallelere ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmektedir. Ayrıca birleşik oy pusulalarının öngörülmeyen sebeplerden dolayı zarar görmesi ihtimaline binaen yine yasal düzenlemeler uyarınca yurt içinde 5 paket, yurt dışında da her temsilciliğe ilave bir paket gönderilmekte olup söz konusu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise ne kadarının kullanıldığı, düzenlenecek tutanaklarla YSK Başkanlığına gönderilmektedir. Bu tutanakların düzenlenmesi sırasında yasa uyarınca sandıkta temsilcisi bulunan siyasi partilerin temsilcileri de bulunmakta ve bu tutanaklar onların da imzası altına alınarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmektedir."

Oy pusulası sayısına ilişkin tartışma

Yener, seçimlerde kullanılmak üzere ihaleye çıkılan oy pusulası sayısına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekilliği seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımının söz konusu olması nedeniyle Devlet Malzeme Ofisiyle yapılan oy pusulası ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı, yasal çerçeve içerisinde, kanunun öngördüğü koşullar içerisinde olduğu görülecektir." dedi.

Deprem bölgesindeki faaliyetlerin hangi aşamada olduğunun takibi için zaman zaman kurul üye ve personelinin gönderildiğini anlatan Yener, 22-24 Nisan'da kurul üyelerinden Orhan Usta ve Battal Öğüt'ün Malatya ve Elazığ'da deprem sonrasındaki çalışmaların geldiği aşama, sandık kurulacak alanlarda problem bulunup bulunmadığı ve varsa problemlerin çözümü için gerekli çalışmaları değerlendireceğini ve kurula bilgi vereceğini ifade etti.

Yener, 14 Mayıs'a kadar Malatya, Elazığ ve depremden etkilenen diğer illerde karşılaşılması muhtemel sorunların çözümü noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla temasta bulunarak, üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini bildirdi.

600 bine yakın seçmen diğer illere kaydını aldırdı

Bir gazetecinin sorusu üzerine Yener, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 133 bin seçmenin askı süresi içerisinde deprem bölgesinden diğer illerimize kayıtlarını aldırması söz konusudur. Yurt içinde de askı süresinde 600 bine yakın seçmenin kayıtlarının daha önce oy kullandıkları yerden bulundukları yere nakli söz konusu olmuştur. Ayrıca 2 Nisan öncesi, yani askı süresi öncesinde e-Devlet üzerinden de deprem bölgesinden diğer illere geçen vatandaşların nüfus kayıtlarını aldığı kamuoyunun malumudur. Ancak bu rakamın ne kadar olduğunu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden sorulması daha uygun olacaktır."

Yener, haftaya YSK'den ekiplerin Adıyaman ve Şanlıurfa'ya gideceğini belirterek, "Gelen verilerden sonra, tarihi net olarak veremiyoruz ama en son deprem bölgesine ben de ziyarette bulunacağım." dedi.