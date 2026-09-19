Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum Aziziye Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirilen Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesi Açılışı ve Düve Teslim Töreni’ne katıldı. Erzurum'un büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 3. sırada yer aldığını belirten Bakan Yumaklı, hayvancılık sektörüne güç katacak önemli yenilikleri paylaştı.

Hayvan sağlığına verdikleri önemi vurgulayan Yumaklı, üreticileri sevindirecek şu müjdeyi verdi:

"Bu yıl ‘Hayvan ve Sürü Sağlığı Destekleri’ altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Diğer desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak, veteriner hekimler de herhangi bir ilave ücret talep etmeyecekler. Yaklaşık 6 milyar liralık tutarı sadece bu iş için ayırdık."

Erzurum’a 25 Bin Büyükbaş Kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi

Erzurum'un hayvancılık potansiyelini artırmak ve bölgeyi bir üretim üssü haline getirmek için projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, Aziziye ilçesinde 25 bin büyükbaş kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi kurulacağını açıkladı.

Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte:

Yıllık 9 bin ton kırmızı et üretimi gerçekleştirilecek,

1.500 kişiye istihdam sağlanacak,

Ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyar liralık katkı sunulacak.

Ayrıca, üretim planlamasına dahil olan Erzurum ve benzeri illere buzağı, çiğ süt, yem bitkileri ve Ziraat Bankası kredilerinde pozitif ayrımcılık yapılmaya devam edileceği yinelendi.

Su ve Sulama Yatırımları İçin İhale Tarihleri Netleşti

Kaba yem ihtiyacının karşılanması ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla Erzurum’un sulama yatırımlarına da ağırlık verildiğini belirten Yumaklı, önümüzdeki dönemde ihalesi yapılacak projeleri sıraladı:

Kuzgun Dapan Elmalı Tüneli: Kasım ayı

Kuzgun Dapan Ortabahçe Sulaması: Aralık ayı

Narman Şehitler Barajı Sulaması: Mart ayı

Çipak Regülatör Sulaması: Mart ayı

Törenin ardından hak sahiplerine düveleri teslim edilirken, Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet hayvan pazarını gezdi. Mezat salonunda düzenlenen açık artırmaya katılan Bakan Yumaklı, 159 bin TL değerinde bir düve satın alarak üreticilere destek oldu.