Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ve mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Pazarcık ilçesi Yumaklıcerit Mahallesi’nde ulaşımı sağlayan ve deforme olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen 2 kilometre uzunluğundaki ana arter sıcak asfalt uygulamalarıyla baştan sona yenilendi. Güzergâhta gerçekleştirilen trafik işaretçileri ve yol çizgi çalışmalarının da tamamlanmasıyla mahallenin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Mahallemizin Ulaşım Konforu Arttı”

Yenilenen arterle mahallenin ulaşım sorununun giderildiğini belirten Yumaklıcerit Bağlar Mahalle Muhtarı Salih Keyf, “Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan ana arterimiz uzun yıllardır kullanıldığı için deforme olmuş ve ulaşımda sorun oluşturuyordu. Büyükşehir Belediyemiz yolumuzu baştan sona yeniledi. Gerçekten çok güzel bir yol oldu. Mahallemizin ulaşım konforu arttı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.