Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Pazarcık ilçesine bağlı Yumaklıcerit Mahallesi oldu. Ekipler, mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan ve deforme olduğu için ulaşım konforunu olumsuz etkileyen yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki arterde temel hazırlıkların tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulamalarına başladı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak mahallenin ulaşım standardının artırılması hedefleniyor.

Mahalle Yolumuz Büyükşehir’le Yenileniyor

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yumaklıcerit Bağlar Mahalle Muhtarı Salih Keyf, “Mahalle içerisinde ulaşımda kullandığımız yolumuz uzun yıllardır kullanıldığı için deforme olmuş ve ulaşımda sorun oluşturuyordu. Ulaşımımızı çok olumsuz etkiliyordu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz mahalle yolumuzda yenileme çalışmalarına başladı. Yolumuz sıcak asfaltla yenileniyor. Tüm mahalle sakinlerimiz çalışmalardan son derece memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.