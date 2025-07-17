Kahramanmaraş’ın gözde eğitim kurumlarından biri olan, 2025 Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi.

Öğrencilerinin göstermiş olduğu üstün performansla dikkat çeken okul, bu yılki LGS sonuçlarıyla başarısını bir kez daha taçlandırdı.

Türkiye genelinde yüksek puan alan öğrenciler çıkaran Yunus Emre Ortaokulu, eğitimdeki kalitesini ve sistemli çalışmasının karşılığını aldı.

Okul yönetimi ve öğretmen kadrosu, bu başarının arkasında özverili bir hazırlık süreci, disiplinli çalışma ve öğrenci-veli iş birliğinin bulunduğunu belirtti.

Veliler ve öğrenciler, okulun sağladığı rehberlik hizmetleri ve birebir ilgi sayesinde sınav sürecinde doğru yönlendirildiklerini vurgulayarak öğretmenlere teşekkür etti.

Yunus Emre Ortaokulu, akademik başarılarının yanı sıra öğrencilerini sosyal, kültürel ve ahlaki açıdan da en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, başarı grafiğini önümüzdeki yıllarda daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.