Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sağlık muayeneleri tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haydut İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36 Türk vatandaşı ve diğer Küresel Kararlılık Filosu aktivistlerinin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki sağlık muayenelerinin tamamlandığını açıkladı. Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızın ve çeşitli ülkelerden aktivistlerin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki sağlık muayeneleri tamamlanmıştır.

Aralarında adli tıp ve psikiyatri uzmanları ile dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, aile hekimliği, göz hastalıkları, ortopedi-travmatoloji ve nöroloji uzmanlarından oluşan 100 kişilik bir heyet tarafından gerçekleştirilen muayenelerde, aktivistlerin fiziksel ve ruhsal durumları titizlikle incelenmiştir.

Ülkemizle birlikte Tunus, Ürdün, İngiltere, Moritanya ve Fas vatandaşlarından oluşan aktivistlerin tamamından gerekli tahliller için örnekler alınmış, ilave tıbbi şikayeti olanlar ve sağlık sorunu bulunanlar ise sağlık kurumlarına sevk edilmiştir."

"Kalan vatandaşlarımız için çalışmalar sürüyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalan vatandaşların en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Fidan, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz" dedi.

İnsanlık dışı muamelede bulundular

İfadeleri alınan aktivistler kendilerine insanlık dışı muamelede bulunulduğunu aktardı.

Haydut İsrail'in kendilerine hem fiziksel hem de psikolojik şiddette bulunduğunu aktararak "Bazı arkadaşlarımızı yaraladılar. Yemek vermediler, su vermediler. Onların artıklarını içmemizi istediler, kabul etmedik. Neticede devletimiz bizi aldı, getirdi" açıklamasında bulundular.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın izinde

Açıklamada, İsrail'den İstanbul Havalimanı'na inen ve mağdurları taşıyan uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcunun yer aldığının tespit edildiği Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığındaki sağlık muayenelerinin ardından ifade alma işlemlerinin 11 savcı tarafından yürütüldüğü açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlar ile ilgili olarak Birleşmiş Miletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.