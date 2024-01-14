Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “14 Ocak Pazar (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın çağrısı üzerine vatandaşlar Eyüpsultan Cami’sine akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar soğuk havaya rağmen avluya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.

Bursa

Bursa'da sabah namazının ardından Ulu Cami'ne gelen vatandaşların katılımıyla, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Vatandaşlar, şehitler için dualar etti.

Eskişehir

Eskişehir'de sabah namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Camiye gelen vatandaşlar ellerini semaya açarak edilen dualara hep birlikte "amin" dedi.

Duanın ardından vatandaşlar sabah namazını kıldı.

Balıkesir

Balıkesir'deki program, Zağnos Paşa Camisi'nde sabah ezanının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu. Daha sonra İl Müftüsü Celal Sürgeç ve camideki vatandaşlar şehitler için dua etti. Program, cami avlusunda çorba ikramıyla son buldu.

Yalova

Yalova'da sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz için Çiftlikköy ilçesindeki Hacı Kaymaklı Camisi'ne gelen vatandaşlar, şehitler için ellerini semaya açıp dua etti.

Kütahya

Kütahya Müftülüğü tarafından kentin tarihi Ulu Camisi'nde dua programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, sabah namazının ardından ilahiler okundu, tesbihatlar yapıldı.

İl Müftüsü İrfan Açık, şehitler için dua etti.

Kütahya Valisi Musa Işın ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programın ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Bilecik

Bilecik'te, Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde İl Müftülüğünce dua programı düzenlendi.

Sabah namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de sabah namazında il genelindeki camilerde, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Vatandaşlar, sabah namazını kılmak için camiye geldi. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, şahitler için dua edildi.

Dua programı, cami avlusunda çorba ikramıyla sona erdi.

Edirne

Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere kent genelinde tüm camilerde gerçekleştirilen dua programında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Sabah namazının ardından şehit olan askerler için dua edildi.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, güvenlik güçlerinin vatanı korumak için kahramanca görev yaptığını söyledi.

Devletin bekası için şehitlerin gözünü kırpmadan vatanı savunduğunu belirten Başoğlu, şehadete kavuşan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet diledi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de sabah namazı sonrasında Karacaibrahim Mahalle Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde şehitler için dua edildi.

Sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından ellerini şehitler için semaya açtı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.

Mehmetçiklerin ülkenin huzur ve güvenliği için sınır içinde olduğu gibi sınır dışında da operasyonlar yürüttüğünü ifade eden Eviş, güvenlik güçlerinin vatan savunmasında terör örgütlerine göz açtırmadığını kaydetti.

Eviş, saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere de şifa dileğinde bulundu.

Programa Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile kurum müdürleri de katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Orta Camisi'nde, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te camilerde dua edildi.