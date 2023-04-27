ürkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu.

Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları sınır kapılarındaki oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı https://t.co/pNHTkqRW53 pic.twitter.com/c8xO14P7Cj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 27, 2023

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Ankara Esenboğa Havalimanı

Ankara Esenboğa Havalimanı dış hatlar terminali gidiş ve geliş katında belirlenen alana sandıklar kuruldu.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, dış hatlar gidiş ve geliş terminalinde kurulan 8 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki yurt dışı temsilciliklerinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kuruldu.

Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Cezayir'de yaşayan İbrahim Şahin, oyunu kullandıktan sonra, "Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olan gelsin, ama reis gelirse de mutlu oluruz." dedi.

Oyunu kullanan Berksan Şerbetçi de Fransa'da yaşadığını, ancak bir aydır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "İlk oy kullananlardan biriyim galiba. Bir aydır buradaydım, burada oyumu kullanmak istedim. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Viyana'da yaşayan Tijen Seydioğlu, oyunu kullandıktan sonra, "Heyecanlıyım ve mutluyum oy verebildiğim için. Güzel oldu." diyerek duygularını dile getirdi.

Senegal'de yaşayan Erhan Eraslan da oyunu kullandıktan sonra hayırlı olmasını diledi. Eraslan, "Kim iyiyse o kazansın, her şey güzel olacak." diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı

İSG'den yapılan açıklamaya göre, havalimanının dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafına toplam 8 sandık kuruldu.

Yurt dışı kayıtlı seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylarını kullanmaya başladı.

Vatandaşlar, havalimanındaki oy kullanma işleminin güvenli olduğunu, yurt dışında yaşasalar da Türkiye'deki gündemi takip ettiklerini belirterek, herkese oy kullanma çağrısında bulundu.

Gümrük kapılarında saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde bu sabah başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin gidiş ve geliş katında belirlenen alanlara sandıklar kuruldu.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, dış hatlar gidiş ve geliş terminalinde kurulan 8 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olduğu için oy kullanmak amacıyla eşiyle Uşak'tan İzmir'e gelen Bekir Tugay, "Sabah namazından sonra oyumuzu kullanmak için Uşak'tan yola çıktık. Bize en yakın sandık İzmir'de. Oyumuzu kullandık, vatana millete hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ramazan Bayramı için geldiği İzmir'den Almanya'nın Hamburg şehrine döndüğünü belirten Ertekin Türemen ise "Herkes için, ülkemiz için güzel yarınlar bekliyoruz. Birlik ve beraberce insan gibi yaşamak istiyoruz. Heyecanlıydım. İnşallah her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan tatil için İzmir'e gelen Devrim Yazan ise "İlk oy kullanma gününde oyumu kullandım, heyecanlıyım. Ülkemiz adına hayırlısı olur. Güzel bir gelecek umarım ülkemizi bekliyor." dedi.

Antalya Havalimanı

Havalimanının iki dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin artından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanmaya başladı.

Havalimanına 5 sandık kuruldu

ABD'den Türkiye'ye gelen Nurettin Özan da uçaktan iner inmez vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Türkiye'deki gelişmeleri televizyonlardan, sosyal medyadan takip ettiklerini dile getiren Özan, "İnşallah buradakiler doğru karar verir, mevcut yönetim olsun, muhalefet olsun, inşallah hangisi hayırlıysa ülkenin başına o gelsin." diye konuştu.

Özan, her Türk vatandaşının oy kullanma görevini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Hollanda'ya giden Sündüz Oran da yurt dışına çıkacağı için oyunu havalimanında kullandığını söyledi. Oran, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Zonguldak Havalimanı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde bu sabah başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında, Zonguldak Havalimanı'nda belirlenen alana sandık kuruldu.

Oy verme işleminden önce yemin eden sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanmaya başladı.

Almanya'da yaşayan Mehmet Önata, gazetecilere, ülkenin gidişatının çok iyi olduğunu belirterek, "Allah yolunu açık etsin. Yaşı tutan herkes oyunu kullansın. İstediği fikri düşünsün, istediği partiye oyunu versin, önemli değil. Yeter ki oyunu kullansın." dedi.

Ayşe Önatan da hak edenin seçilmesini dileyerek, herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Adana Havalimanı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında, Adana Havalimanı'nın Dış Hatlar Terminali'nde belirlenen alanlara sandıklar kuruldu.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek görevlerine başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanıyor.

Kayseri Havalimanı

Adresi yurt dışına kayıtlı olan vatandaşlar, havalimanı bahçesindeki hizmet binasına yerleştirilen sandıkta oy kullanıyor.

Kayseri'nin yanı sıra yurt dışı çıkışı bulunmayan Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat'tan kente gelen vatandaşlar da oy vermek için sandık başına gitti.

Sandık görevlileri, vatandaşlara nasıl oy kullanacaklarını anlattı. Okuma yazma bilmeyen ya da görme engelli vatandaşlara seçim kurulu görevlileri eşlik ediyor.

Avusturya'da yaşayan ve Kırşehir'den oy kullanmak için kente gelen Duran Saban, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Döndü Sukapan da tatil için memleketi Kırşehir'de bulunduğunu, oy kullanmak amacıyla Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Eskişehir ve Balıkesir'de havalimanı ile hudut kapısında oy verme işlemi başladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Hasan Polatkan Havalimanı'nda, seçimler için yurt dışı seçmen oy kullanma alanı oluşturuldu.

Havalimanına gelen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, bu alanda kurulan tek sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında da tek sandıkta başlayan oy verme işlemine yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Oy kullanan vatandaşlardan Özlem Yalçın, Halis Tok, İmam Ağırbaş ve Emine Ağırbaş, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Van ve Hakkari

Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapıları Kapıköy ve Esendere ile Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Üç sınır kapısında da birer sandık kuruldu. Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları, sınır kapılarında oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Ağrı ve Ardahan

Türkiye'nin İran'a açılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Birer sandık kurulan üç sınır kapısında da bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları, sınır kapılarında oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Kilis

Türkiye'nin Suriye'ye açılan, Kilis merkezdeki Öncüpınar Gümrük Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Sınır kapılarında oy verme alanlarında kurulan birer sandıkta, başkan, kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları yerlerini aldı.

Trakya

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de oy kullanabiliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan sandıkta oy kullanan Hasan Yılmaz, AA muhabirine seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

İsviçre'den memleketi Kastamonu'ya gittiğini belirten Yılmaz, "Oyumu burada kullanmayı tercih ettim. Bizler için iyi bir hizmet. Orada oy kullanmak için Zürih'te bir günümü harcayacaktım. Burası gelenler için iyi oldu. Herkesin oy kullanmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Şaziye Şahin ise Edirne'ye dün gece geldiklerini ve oy kullanmak için otelde kaldıklarını söyledi.

Yetkililerin kendileriyle ilgilendiğini anlatan Şahin, "Her şey çok güzel. Seçimler vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasına göre gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Danimarka

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmeti verdiği binada, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 9 Mayıs'a dek Kopenhag Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Kopenhag'a 300 kilometre uzaklıktaki Aarhus kentinde de 29 Nisan'da sandık kurulacak. Burada oy kullanma işlemi 1 Mayıs'ta son bulacak.

Danimarka'da toplamda 36 bin 725 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, AA muhabirine, seçimlerin ilk turunda sandıkların Kopenhag'da 27 Nisan-9 Mayıs'ta 13 gün, Aarhus kentinde de 29 Nisan-1 Mayıs'ta 3 gün açık olacağını belirtti.

Tekin, Aarhus'ta ilk kez bu seçimlerde sandık kurulduğunu ifade ederek "Kopenhag'da sandıklar 09.00-21.00 saatlerinde, Aarhus'ta ise 09.00-18.00 saatlerinde açık olacak. Vatandaşlarımızı oylarını kullanarak temel vatandaşlık görevlerinden birini ifa etmeye çağırıyoruz. Danimarka'daki en büyük göçmen toplumunu oluşturan vatandaşlarımızın yanı sıra Kopenhag'a görece daha yakın olan İsveç'in güney bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın da açılan sandıklarda oy kullanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Oy kullanma işlemlerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için Danimarka makamlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarının altını çizen Tekin, oyların güvenli şekilde saklanması ve nakli hususunda da gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Tekin, "Sürecin huzur içinde tamamlanmasını temenni ediyor, seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

KKTC

Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu ve Gazimağusa'daki Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'na saat 09.00'dan itibaren gelen seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oylarını kullanıyor.

Salonlara KKTC polisince yapılan üs aramasının ardından alınan seçmenler, yurt dışı seçmen listesindeki kontrolün ardından oy verme işlemini gerçekleştiriyor.

Seçimlerde sandık kurulacak Güzelyurt'ta da oy verme işlemi 29 Nisan'da başlayarak 1 Mayıs'a kadar devem edecek. Bu sürede kentteki seçmenlere mobil konsolosluk hizmeti de sunulacak.

KKTC'deki 142 bin seçmen, Lefkoşa ve Gazimağusa'da 13 gün, Güzelyurt'ta 3 gün süreyle toplam 29 sandıkta oylarını kullanabilecek.

Almanya

Türkiye dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 16 kentte seçmenler yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Oylarını kullanmak isteyenler sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Seçmenler Köln Başkonsolosluğunda kurulan 12 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

Türkiye'nin, Almanya'da Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor.

Bu kentlerin yanı sıra, Türkiye'nin fahri konsolosluklarının bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg'da da ilave sandıklar kuruldu.

Yurt dışında en çok seçmen Almanya'da

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu.

Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Berlin Büyükelçisi Şen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oyunu kullandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt dışında hazırladıkları merkezlerde oy verme işleminin 09.00 itibarıyla başladığını söyledi.

"Almanya'da 13 başkonsolosluğumuzun bölgesinde oy verme işlemi sorunsuz şekilde yürüyor, vatandaşımızın ilgisi büyük. Bu ilginin büyük olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diyen Şen, 29 Nisan-1 Mayıs'ta fahri konsoloslukların bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg şehirlerinde de vatandaşların oy kullanabileceklerine dikkati çekti.

Demokrasilerde oy verme işleminin en temel haklardan birisi olduğunu vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, 2014'ten bu yana yurt dışındaki vatandaşlarımıza oy kullanma imkanı sağladı. En son seçimlerde katılım oranı yüzde 50'yi aştı. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Almanya'da 1,5 milyon seçmen var. Bu sayı yurt dışında yaşayan, seçme hakkı olan vatandaşlarımızın yarısına tekabül ediyor. Bu, büyük bir sayı. Bu oranları daha da geliştirmek için, daha da büyütmek için geçmişte olduğu gibi sadece başkonsolosluklarımızın olduğu merkezlerde değil daha geniş alanda çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı verdik. 6 haftalık bir sürede devletimiz, Yüksek Seçim Kurulu ve Dışişleri Bakanlığımız, yurt dışı misyonlarımız, büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluğumuz, yoğun bir mesai harcayarak başarılı bir mesai sonrası seçim merkezi hazırladı. Bununla gurur duyuyoruz."

Fransa

Fransa'nın 6 kentinde de oy verme işlemlerine başlandı.

Fransa'daki Türkler, Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerindeki sandık merkezinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başlarken bu kentlerdeki Türk seçmen, ilk turda 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek.

Fransa'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Mulhouse, Clermont-Ferrand ve Ingre kentlerinde 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.

800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in, seçimlerin ilk turunda Fransa'daki toplam 9 sandık merkezini ziyaret etmesi planlanıyor.

Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanırken oyları sayma işlemleri 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.

2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü sandığa gitmişti.

Sınır kapılarında nasıl oy kullanılacak?

Gümrükte oy kullanmak isteyen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, sınır kapılarında belirlenen perona gelerek oy kullanmak istediğini bildirecek.

Sandık kurulu başkanı, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden seçmenin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgulayacak.

Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve zarfıyla mührü alarak, kapalı oy verme yerine gidecek ve oyunu kullanacak.